Miłość narodowca i aktywistki na pierwszy zdjęciach z filmu "Kryptonim Polska" 0

kadr z filmu "Kryptonim Polska"

W głównych rolach występują debiutująca na wielkim ekranie – Magdalena Maścianica jako wojująca feministka oraz Maciej Musiałowski w roli białostockiego narodowca.

Staszek (Maciej Musiałowski) mieszka w Białymstoku i jest członkiem Zrzeszenia Młodzieży Radykalnej, w skrócie ZMR. Sam nie jest radykałem, ale przynależność do narodowców daje mu siłę i poczucie celu. Wypełniając rozkazy charyzmatycznego lidera – Romana (Borys Szyc), Staszek i reszta kumpli angażują się w działania i akcje patriotyczne, które mają przydać organizacji należnego rozgłosu. Niestety większość z nich kończy się fiaskiem i totalną katastrofą… W trakcie jednej z takich akcji Staszek poznaje Polę (Magdalena Maścianica), młodą lewicową aktywistkę, która niedawno zerwała z chłopakiem – Kajetanem (Antoni Królikowski). Zauroczony dziewczyną Staszek postanawia ukrywać przed nią przynależność do ZMR. Wkrótce zakochana para stanie się Romeo i Julią dwóch przeciwnych obozów: narodowego i hipstersko-lewicowego, a "zakazana miłość" młodych bohaterów doprowadzi do szeregu zaskakujących wydarzeń, których finał rozegra się w Warszawie, podczas obchodów największej w historii Parady Równości.

Film jest debiutem reżyserskim Piotra Kumika, który znany jest z tego, że współtworzył SNL Polska oraz serial Mamy to!. Za produkcję odpowiada Orphan Studio, nie ujawniono jeszcze daty premiery.

