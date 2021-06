Harrison Ford kontuzjowany na planie piątego ''Indiany Jonesa'' 0

W tym miesiącu ruszyły zdjęcia do piątego filmu o przygodach słynnego archeologa i poszukiwacza przygód – Indiany Jonesa. Mają one miejsce w podlondyńskim Pinewood Studios. Nie obyło się jednak bez wypadku. Jak donoszą zagraniczne media kontuzji doznał Harrison Ford, aktor wcielający się w tytułowego bohatera.

na zdjęciu Harrison Ford, Shia LaBeouf, Karen Allen, film ''Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki''

Podczas prób do jednej ze scen walki, Ford doznał kontuzji ramienia. Szczegółowe informacje odnośnie jego wypadku nie zostały podane do publicznej wiadomości. Patrząc jednak na wiek aktora, który zbliża się do osiemdziesiątki, to każde nawet najmniejsze urazy mogą być dla niego niebezpieczne.

Produkcja nie została jednak wstrzymana, a zostanie jedynie odpowiednio dostosowana do zaistniałej sytuacji.

Nie jest to pierwszy raz kiedy Ford doznał kontuzji w tym studiu. Podczas kręcenia scen do siódmego epizodu Gwiezdnych wojen, złamał on nogę, a w trakcie prac na planie filmu Blade Runner 2049 w 2016 roku zranił się w rękę.

Szczegóły fabularne 5 części Indiany Jonesa dalej trzymane są w ścisłej tajemnicy. Film trafić do kin ma 29 lipca 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon