AMC zamawia serial na podstawie powieści ''Wywiad z wampirem''

Po doskonałej filmowej adaptacji z 1994 roku powieści Anne Rice Wywiad z wampirem, przyszedł czas na serial. Stacja AMC zamówiła ośmioodcinkową produkcję.

na zdjęciu Kirsten Dunst, Tom Cruise i Brad Pitt, film ''Wywiad z wampirem''

AMC rok temu nabyło prawa do serii książek Anne Rice Kroniki wampirów i The Lives of the Mayfair Witches. Pierwszym projektem za jaki się wzięto jest oczywiście chyba najpopularniejsza powieść tej amerykańskiej pisarki Wywiad z wampirem będąca pierwszą częścią cyklu Kroniki wampirów.

Scenariusz do serialu napisać ma Rolin Jones. Będzie on pełnił także funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. Anne Rice będzie także zaangażowana w projekt, jako jedna z producentek.

To dzień, na który czekaliśmy odkąd nabyliśmy tę legendarną kolekcję Anne Rice nieco ponad rok temu. Ta historia ma miliony fanów w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Pragniemy podzielić się z Wami nową interpretacją klasyki. powiedział Dan McDermott, prezes AMC Network i AMC Studios

Wywiad z wampirem to historia pewnego wampira, który udziela wywiadu młodemu dziennikarzowi. Ten nie zdając sobie sprawy z tego co za chwilę usłyszy zgadza się na rozmowę w okolicznym barze z intrygującym nieznajomym. Louis zdradza mu całą historię, ponad 200 lat swojego życia, wracając wspomnieniami aż do osiemnastego wieku.

Powieść ta otrzymała doskonałą adaptacją w 1994 roku. Odpowiada za nią Neil Jordan. Film ten otrzymał nominacje do najważniejszych filmowych nagród i nawet po ponad 20 latach od swojego powstania dalej ma swoje wierne grono fanów. W jego obsadzie znaleźli się Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst i Antonio Banderas.

Źrodło: ComingSoon