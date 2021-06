Nadchodzi prequel ''Nie z tego świata'' - The CW pracuje nad serial ''The Winchesters'' 0

Jeśli zdążyliście się już stęsknić za bohaterami nadnaturalnej serii Nie z tego świata to mamy dla Was bardzo dobrą wiadomość. Jak donoszą zagraniczne media stacja The CW pracuje już nad prequelem popularnego serialu. Projekt nosić ma tytuł 'The Winchesters'.

na zdjęciu Jensen Ackles i Jared Padalecki, serial ''Nie z tego świata''

Serial skupić ma się na rodzicach Deana i Sama Winchesterów – Johnie i Mary. Ma to być epicka, nieopowiedziana do tej pory historia miłosna, o tym jak John spotkał Mary i postawił wszystko na szali, aby nie tylko ocalić swoją wielką miłość, ale i cały świat.

W serialu Nie z tego świata w Johna Winchestera wcielał się Jeffrey Dean Morgan, a Mary odgrywała Samantha Smith. Oboje przewijali się gościnnie przez cały sezon, w niektórych seriach grając regularne role.

W The Winchesters powróci Jensen Ackles, jako narrator, który opowie niezwykłą historię swoich rodziców. Nie wiadomo kto wcieli się w założycieli rodu Winchester. W serialu matce w młodego John’ego wcielał się Matt Cohen, a w młodą Mary Amy Gumenick. Miało to miejsce w odcinkach, w których ukazywane był retrospekcje. Scenariusz do serialu The Winchesters napisze Robbie Thompson.

Nie z tego świata to serial, który doczekał się, aż 15 sezonów. Emitowany był od 2005 do 2020 roku. Opowiada on o losach rodzeństwa – Deana i Sama, którzy odnajdują swoje powołanie w trakcie poszukiwania ojca, który od 22 lat polował na istniejące na świecie zło.

