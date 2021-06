Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" - nowy zwiastun widowiska Marvela 0

Marvel Studios zaprezentował zwiastun swojego kolejnego widowiska – Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni.

fragment plakatu "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni"

W nowym filmie studia Marvel Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni Simu Liu wciela się w Shang-Chi, który musi zmierzyć się z przeszłością, po tym, jak zostaje wciągnięty w sieć tajemniczej organizacji Dziesięciu Pierścieni. W filmie występują także Tony Leung jako Wenwu, Awkwafina jako przyjaciółka Shang-Chi – Katy i Michelle Yeoh jako Jiang Nan, a także Fala Chen, Meng'er Zhang, Florian Munteanu i Ronny Chieng.

Film Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni wyreżyserował Destin Daniel Cretton, a wyprodukowali Kevin Feige i Jonathan Schwartz, producentami wykonawczymi są Louis D’Esposito, Victoria Alonso i Charles Newirth. David Callaham, Destin Daniel Cretton i Andrew Lanham napisali scenariusz do filmu, który trafi do kin już we wrześniu 2021 roku.

Źrodło: Disney