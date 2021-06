''Lighthouse'' w formie mangi od Junji Ito 0

Junji Ito to najpopularniejszy japoński twórca mangi w klimacie horroru i grozy. Jego najnowszym dziełem będzie mangowa adaptacja filmu Lighthouse Roberta Eggersa.

na zdjęciu Willem Dafoe i Robert Pattinson, film ''Lighthouse''

Psychologiczny horror The Lighthouse do japońskich kin ma wejść w połowie lipca. Z tej okazji Ito postanowił stworzyć krótką mangową adaptację tej produkcji, która wyświetlana będzie w kinach po seansie oryginalnego filmu. Manga posłużyć ma jako krótkie podsumowanie fabuły. Ito zdecydował się na zrobienie tej adaptacji, ponieważ jest wielkim fanem filmu i chciał pokazać go na swój sposób.

Poniżej możecie zerknąć jak będzie to wyglądać w jego wykonaniu.

The Lighthouse to hipnotyzująca opowieść o dwóch latarnikach pracujących na tajemniczej, odległej wyspie w Nowej Anglii, w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku. Obaj latarnicy mierzą się z samotnością i odosobnieniem podczas wielkiego sztormu, który wydaje się nie mieć końca. Są skazani na walkę z własną silną wolą, potrzebami oraz – przede wszystkim – z tajemniczą siłą, która nad nimi krąży, ale której istnienie może im się tylko wydawać… Film jest przerażającą, pełną tajemnic podróżą w nieznane.

W tej nominowanej do Oscara produkcji wystąpili Willem Dafoe i Robert Pattinson. W Polsce film zadebiutował w 2019 roku.

Źrodło: Screenrant