Znaleziono reżysera adaptacji powieści ''Devolution'' Maxa Brooksa 0

Legendary Entertainment pracuje nad adaptacją powieści Maxa Brooksa 'Devolution' wydanej w ubiegłym roku i opowiadającej o Wielkiej Stopie. Projekt po dość długich poszukiwaniach znalazł wreszcie swojego reżysera.

fragment plakatu promującego film ''Coming Home in the Dark''

Został nim James Ashcroft, który odpowiada za uznany przez krytyków film tegorocznego Sundance Film Festival – Coming Home in the Dark. Produkcja ta jest pełnometrażowym debiutem Ashcrofta, który do tej pory zajmował się głównie filmami krótkometrażowymi. Film ten trafić ma na platformę Netflix.

Ashcroft oprócz objęcia funkcji reżysera, będzie także współautorem scenariusza wraz z swoim stałym współpracownikiem Eli Kentem.

Powieść Devolution skupia się na społeczności pragnącej żyć w zgodzie z naturą. Mieszkają oni w głębokich lasach stanu Waszyngton. Kiedy jednak zostają odcięci od świata przez żywiołową klęskę, budowana przez lata struktura społeczna gwałtownie się rozpada. Członkowie społeczności najpierw walczą z nagłym odcięciem od świata, a następnie przyjdzie im się zmierzyć z grupą tajemniczych drapieżników, które okazują się być legendarną Wielką Stopą. Cała ta historia opowiadana jest za pośrednictwem dzienników mieszkanki znajdującego się nieopodal miasta – Kate Holland.

Źrodło: Bloody Disgusting