Keegan-Michael Key i Cecily Strong w zwiastunie mega pozytywnej muzycznej komedii ''Schmigadoon!''

Platforma Apple TV+ prezentuje pierwszą zapowiedź swojej komediowej produkcji Schmigadoon! To musical, który zabierze nas do bajkowego i rozbrzmiewającego muzyką urokliwego miasteczka.

Główni bohaterowie komedii to niezbyt zgodna para, która jest w trakcie pieszej wycieczki. Nagle trafia ona do wyjątkowego miejsca. To niezwykle kolorowe, wesołe i jakby żywcem wyjęte z kreskówki miasteczko, w którym wszędzie rozbrzmiewa muzyka. To magiczne miasteczko żyje jakby w musicalu z lat 40 ubiegłego wieku. To jednak nie wszystko czym zadziwi ono naszych bohaterów. Okazuje się bowiem, iż nie można z niego odejść, zanim nie odnajdzie się istoty prawdziwej miłości.

W rolach głównych występują nominowana do nagrody Emmy Cecily Strong i zwycięzca nagrody Emmy Keegan-Michael Key. Partnerują im Alan Cumming, Kristin Chenoweth, Aaron Tveit, Dove Cameron, Ariana DeBose, Fred Armisen, Jaime Camil, Jane Krakowski i Ann Harada oraz Martin Short w gościnnej roli.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za serial odpowiadają Cinco Paul i Ken Daurio. Paul jest także showrunnerem i autorem wszystkich tekstów piosenek napisanych specjalnie pod serię.

Premiera serialu 16 lipca 2021 roku. Pierwszy sezon składa się z sześciu epizodów.

