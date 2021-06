''Dynasty Warriors'' - chiński film akcji bazujący na serii gier już w lipcu na Netflixie 0

Netflix ogłosił datę premiery oczekiwanego chińskiego filmu akcji 'Dynasty Warriors'. Produkcja ta oparta jest na popularnej serii gier wideo należących do gatunku bijatyk i wydawanych przez firmę Koei.

na zdjęciu Louis Koo, film ''Strefa śmierci: Czas rozliczeń''

Za produkcję filmu odpowiada China 3D z Hongkongu. Reżyserem został Chow Hin Yeung Roy. Jego żona Christine To Chi-Long napisała scenariusz.

Obsada filmu składa się z samych chińskich aktorów. W Dynasty Warriors zobaczymy m.in. Louis Koo jako Lu Bu, Kai Wang jako Cao Cao, Ray Lui jako Yuan Shao, Justin Cheung jako Zhang Fei, Carina Lau jako the Master of the Sword Forge Castle i Tony Yo-ning Yang jako Liu Bei.

Film w Hongkongu i Chinach kontynentalnych swoją premierę miał pod koniec kwietnia tego roku. Data światowej premiery nie była wtedy jeszcze znana. Gdyby nie wykupienie produkcji przez Netflixa, zapewne zbyt szybko nie ujrzelibyśmy tego filmu. Pierwotnie miał on trafić do dystrybucji już w 2018 roku, potem jednak przeniesiono jego datę premiery na rok 2019, aż wreszcie udało się go wprowadzić dopiero w 2021 roku.

Premiera Dynasty Warriors na platformie Netflix już 1 lipca 2021 roku.

Dla przypomnienia zwiastun.

Lubicie chińskie kino?

Źrodło: ComingSoon