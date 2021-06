Bruce Willis i Jaime King walczą z brudnymi gliniarzami w zwiastunie "Out of Death"

Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna Out of Death, za którego sterami stoi debiutujący w tej roli Mike Burns. Film pokazuje skorumpowany wydział policji w wiejskim miasteczku, który rozpada się, gdy pojawia się niespodziewany świadek.