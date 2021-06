Powrót Megan Fox do horroru w zwiastunie "Aż do śmierci"

Dystrybutor udostępnił oficjalny zwiastun filmu Aż do śmierci, gdzie zimowy wypad we dwoje za miasto zamienia się w dramatyczną walkę o przeżycie. Oparty na scenariuszu z prestiżowej Krwawej listy, skupiającej najbardziej atrakcyjne projekty filmów grozy, szokujący i elektryzujący, to powrót Megan Fox do horroru.