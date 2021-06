Oficjalnie ruszyły zdjęcia do filmu "John Wick 4" 0

Padły pierwsze klapsy na planie John Wick 4. W sequelu, w którym Keanu Reeves powraca jako tytułowy bohater, do obsady dołączy również Shamier Anderson. Zamieścił on dzisiaj na na Instagramie zdjęcie potwierdzające, rozpoczęcie zdjęć. Jego oryginalny post na Instagramie zawiera również filmik-żart z treningu Reevesa do filmu z Andersonem, który w rzeczywistości jest przeredagowaną sceną z Matrixa.

fragment plakatu filmu "John Wick 3"

Wiadomo także, że w filmie pojawi się Ian McShane, a w ostatnich tygodniach do obsady Johna Wicka 4 dodano również inne nazwiska. Wraz z Andersonem w czwartym filmie pojawią się także inni nowicjusze: Donnie Yen, Bill Skarsgard i Rina Sawayama. Gwiazda Mortal Kombat Hiroyuki Sanada, również niedawno dołączyła do obsady, co wyraźnie pokazuje, że ​​John Wick 4 będzie dość intensywny.

Chad Stahelski, który wraz z Davidem Leitchem wyreżyserował oryginalnego Johna Wicka, a kolejne dwie części solo, ponownie za sterami filmu. Derek Kolstad, twórca serii, który napisał dwie pierwsze części i współtworzył scenariusza Johna Wicka 3 z Shayem Hattenem, Chrisem Collinsem i Markiem Abramsem nie jest zaangażowany w czwartą część. Hatten napisał scenariusz do filmu John Wick 4 z Michaelem Finchem.

Gdyby nie pandemia w 2020 roku, moglibyśmy już zobaczyć Johna Wicka 4. Film pierwotnie miał zostać wydany 21 maja 2021 roku. Plany zostały zmienione i strzelanie zostało przesunięte na ten rok, co zaowocowało nową datą premiery dla filmu Czekanie było niefortunne, ale dobrą wiadomością jest to, że machina produkcyjna ruszyła.

Film ma wejść do kin 27 maja 2022 roku.

Źrodło: movieweb.com