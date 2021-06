HBO Max odnawia czarną komedię ''Stworzona do miłości'' na 2. sezon 0

Po prawie dwóch miesiącach od emisji finałowego odcinka pierwszego sezonu platforma HBO Max zdecydowała się dać zgodę na realizację drugiej serii czarnej komedii Stworzona do miłości.

fragment plakatu promującego serial ''Stworzona do miłości''

Produkcja ta jak podaje streamer stała się jedną z najchętniej oglądanych oryginalnych półgodzinnych produkcji tej platformy w przeciągu dwóch miesięcy od premiery.

Stworzona do miłości to czarna komedia z elementami science fiction. Jej fabuła opiera się na powieści Alissy Nutting z 2017 roku. Główna bohaterka to Hazel Green, która po 10 latach nieszczęśliwego małżeństwa stara się uwolnić od swojego psychopatycznego męża, milionera Byrona Gogola. Okazuje się nie być to łatwym zadaniem. Hazel odkrywa, iż ma wszczepiony chip, który pozwala jej mężowi ją śledzić, obserwować i mieć wgląd w jej emocje. Dzięki niemu zna on każdy ruch Hazel, która w akcie desperacji ucieka do swojego rodzinnego domu położonego na pustynnym uboczu. Schronienie znajduje u swojego starzejącego się ojca Herberta, który po śmierci swojej żony, ukojenie znalazł w związku z syntetyczną lalką Diane.

W głównej roli powróci Cristin Milioti. Za serial odpowiada Christina Lee. W drugim sezonie jako producentka wykonawcza dołączy do niej sama autorka powieści – Alissa Nutting.

Produkcja ta opisywana jest jako mroczna, absurdalna i cyniczna opowieść o miłości i rozwodzie oraz o tym do czego są zdolni ludzie w imię ich chorej miłości.

Źrodło: ComingSoon