Rian Johnson informuje o rozpoczęciu zdjęć do filmu ''Na noże 2''

Rian Johnson, reżyser pierwszego filmu z serii 'Na noże' poinformował w swoich mediach społecznościowych, iż rozpoczęły się już prace na planie sequela filmu z 2019 roku.

na zdjęciu Daniel Craig, Lakeith Stanfield i Noah Segan, film ''Na noże''

Wpis opublikowany został wczoraj, w trakcie trwania pierwszego dnia zdjęciowego. Ekipa znajduje się w Grecji.

Film Na noże doczekać ma się, aż dwóch kontynuacji. Prawa do nich nabyła platforma Netflix, która z studiem Lionsgate zawarła umowę na kwotę 450 mln dolarów.

Niestety, ale nie znane są żadne szczegóły fabularne kontynuacji. Do swojej roli powróci jednak Daniel Craig, który wcielił się w doskonałego prywatnego detektywa Benoita Blanca. Rian Johnson podobnie jak w przypadku pierwszego filmu, również i tu zebrał imponującą obsadę, w skład której wchodzą Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline i Jessica Henwick.

Na noże stał się kasowym hitem. Przy budżecie 40 mln dolarów zarobił on na całym świecie ponad 311 mln. Otrzymał także wiele cenionych nominacji m.in. do Oscara za najlepszy scenariusz i do Złotych Globów w aż trzech kategoriach.

Źrodło: Twitter, ComingSoon