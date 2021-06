Vanessa Kirby w obsadzie ''The Son'' - kontynuacji filmu ''Ojciec'' 0

Trwa kompletowanie obsady do kontynuacji dwukrotnie nagrodzonego Oscarem filmu Ojciec. Produkcja ta otrzymała nagrodę za najlepszy scenariusz i dla najlepszego aktora – Anthony'ego Hopkinsa. Angaż w sequelu noszącym tytuł 'The Son' otrzymała Vanessa Kirby.

na zdjęciu Vanessa Kirby, film ''Cząstki kobiety''

Kirby to popularna aktorka, którą kojarzyć możecie z filmu Jupiter: Intronizacja, Everest, serialu The Crown, w którym to wcieliła się w księżniczkę Małgorzatę oraz z dramatu Cząstki kobiety. W przyszłym roku wystąpi w siódmej części Mission Impossible, gdzie wcieli się w Białą Wdowę.

Aktorka w drugim filmie Floriana Zellera (Ojciec był jego debiutem fabularnym) wystąpi u boku Laury Dern i Hugh Jackmana. Podobnie jak w przypadku filmu Ojciec, scenariusz The Son zostanie zaadaptowany przez Zellera i Christophera Hamptona ze sztuki teatralnej Zellera.

Fabuła The Son skupi się na Peterze, w tej roli Jackman i jego życiu z nową partnerką Emmą (Kirby) i ich dzieckiem. Kiedy mężczyzna myśli, iż wszystko zaczyna się już układać, w ich życie wkracza jego była żona Kate (Dern) z ich nastoletnim synem Nicholasem. Nastolatek przechodzi właśnie etap buntu. Peter stara się być dla niego lepszym ojcem, jednak brak współpracy ze strony Nicholasa powoduje problemy w nowej rodzinie mężczyzny.

Zdjęcia do filmu The Son rozpocząć mają się w przeciągu najbliższych tygodni.

Źrodło: variety