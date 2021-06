Smok, chłopiec i leśny skrzat w zapowiedzi animacji "Kraina smoków" 0

Kraina smoków to animowana komedia o szalonych przygodach trójki niezwykłych przyjaciół: smoka, chłopca i leśnego skrzata. Ekranizacja bestsellerowej książki dla dzieci i młodzieży, która znalazła ponad 3 miliony nabywców na całym świecie doczekała się pierwszego zwiastuna. Zapraszamy.

kadr z filmu "Kraina smoków"

Zaciszna Smocza Dolina, czyli spokojna przystań wszystkich smoków jest zagrożona najazdem ludzi. Wiele wskazuje na to, że zażegnany przed wiekami konflikt między ludźmi i smokami może rozgorzeć na nowo. W tej sytuacji dzielny srebrny smok Lung, wiedziony wiarą w legendę o smoczym raju, postanawia wyruszyć na jego poszukiwanie. Jest przekonany, że to właśnie tam wszystkie smoki będą już na zawsze bezpieczne. Bez zgody Smoczych Mędrców wymyka się z Doliny w towarzystwie zaprzyjaźnionego leśnego skrzata. Po drodze dołącza do nich pewien chłopiec, który uważa się za smoczego jeźdźca, choć do tej pory smoki oglądał tylko na obrazkach. Tropem tej niezwykłej trójki podąża pewna niebezpieczna istota, która na rozkaz ludzi o mrocznych sercach, ma pokrzyżować ich plany. Smok, chłopiec i skrzat to jednak niezwykłe trio, a ich odwaga, spryt i poczucie humoru, okażą się bardzo skuteczną bronią.

W polskiej wersji głosu głównym bohaterom użyczą m.in. Krzysztof Szczepaniak, Zuzanna Bernat, Miriam Aleksandrowicz i Włodzimierz Press. Polska premiera zapowiedziana jest na 23 lipca.

Źrodło: Monolith Films