Wczoraj pojawiły się informacje, o tym, że sieć kin Helios planuje wprowadzić bilety dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19. Taki zabieg pozwoliłby wypełnić kina w większej ilości niż tylko 75%, ponieważ osoby z potwierdzonym szczepieniem nie są liczone do limitu. Po takich informacjach wylała się fala krytyki, która zmusiła Heliosa do wycofania się z tego pomysłu.

Chcąc iść na rękę widzom włodarze sieci nie spodziewali się tak złej reakcji, poniżej mamy opis tego co się wydarzyło.

Fragment komunikatu

Kochani Widzowie, w ostatnim czasie spotkaliśmy się z niewyobrażalnym wręcz atakiem nienawiści, dotyczącym wprowadzenia przez nas rozwiązania mającego na celu umożliwienie jak największej liczbie Widzów oglądania filmów w bezpiecznym środowisku. Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi osoby zaszczepione nie wliczają się do obowiązującego 75-procentowego limitu miejsc w sali, stąd nasz pomysł na wprowadzenie biletów z dopiskiem dla osób zaszczepionych. Jednak liczba obraźliwych wiadomości, z jak najgorszymi życzeniami i nawet pogróżkami, które do nas trafiły, przerosła nas. Nie sądziliśmy, że próba ułatwienia dostępu do kina jak największej liczbie osób wzbudzi aż tak negatywne emocje.