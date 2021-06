Wiemy kto przeprowadził najlepszy casting w polskim kinie 0

W warszawskim kinie Iluzjon odbyła się gala Nagrody im. Weroniki Migoń, na której przyznana została statułetka dla najlepszego reżysera obsady aktorskiej za rok 2020. Laureatką została Żywia Kosińska-Wdowiak za castingu do filmu 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy.

kadr z filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy"

W tym roku nominowano: Ewę Brodzką i Mike’a Footta za obsadę do filmu Jak najdalej stąd, Miłosza Karbownika i Dawida Bodzaka za obsadę do filmu Sweat, Żywię Kosińską-Wdowiak za obsadę do filmu 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy oraz Macieja Bochniaka i Dianę Cebulę za Magnezję.

Fundacja im. Weroniki Migoń przyznaje nagrodę jej imienia, co roku wyróżniając nią najlepszego reżysera obsady aktorskiej w filmie polskim minionego sezonu. Nagroda jest przyznawana w uznaniu za pracę włożoną w rozwój filmu i wpływu doboru obsady na kształt produkcji. Wybór laureata jest dokonywany spośród wszystkich filmów polskich realizowanych w minionym sezonie. Dążąc do tego aby Nagroda im. Weroniki Migoń przyczyniała się do rozwoju polskiej sztuki filmowej i nagradzała najlepszych spośród reżyserów obsady, Fundacja powołała kapitułę konkursową w skład której wchodzą uznani reżyserzy, operatorzy, producenci filmowi oraz osoby blisko związane z ideą Fundacji.

Przez 15 lat Weronika Migoń pracowała na planach wielu filmów jako II reżyser i reżyser obsady. W 2014 roku zadebiutowała jako samodzielna reżyserka komedią romantyczną Facet (nie. Zmarła po ciężkiej chorobie w nocy z 23 na 24 lipca 2015 roku. Chcąc uczcić jej życie, pracę, dokonania twórcze, talent i miłość do kina, jej przyjaciele i współpracownicy powołali fundację, która będzie przyznawać nagrodę jej imienia. Kapituła, w której skład wchodzą obecnie Agnieszka Holland, Kasia Adamik, Paulina Krajnik, Aleksandra Popławska, Michał Czarnecki oraz Andrzej Besztak co roku będzie nagradzać najlepszego reżysera obsady aktorskiej w filmie polskim minionego sezonu.

