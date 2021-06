Kate Beckinsale wyrusza na zemstę w zwiastunie komedii pełnej akcji pt. "Jolt" 0

Amazon zaprezentował oficjalny zwiastun energicznej komedii akcji noszącej tytuł Jolt. Trzeba przyznać, że film mocno przypomina Adrenalinę z Jasonem Stathamem tylko w wersji żeńskiej, gdzie w główną rolę wciela się Kate Beckinsale.

fragment plakatu filmu "Jolt"

Lindy jest piękną, zabawną kobietą z bolesnym sekretem: z powodu trwającego całe życie rzadkiego zaburzenia neurologicznego doświadcza sporadycznych, wypełnionych wściekłością morderczych impulsów, które można powstrzymać tylko wtedy, gdy porażona zostanie specjalną elektrodą. Nie mogąc znaleźć miłości i połączenia w świecie, który boi się jej dziwacznego stanu, w końcu ufa mężczyźnie wystarczająco długo by się zakochać, tylko po to, by następnego dnia znaleźć go zamordowanego. Zrozpaczona i wściekła, wyrusza na pełną zemsty misję aby odnaleźć zabójcę, a jednocześnie jest ścigana przez policję jako główna podejrzana o popełnienie przestępstwa.

W obsadzie znajdują się również Bobby Cannavale, Jai Courtney, Laverne Cox, David Bradley, Ori Pfeffer, Susan Sarandon oraz Stanley Tucci. Reżyserem jest Tanya Wexler, a scenariusz napisał debiutujący w tej roli Scott Wascha.

Premiera 23 lipca na Prime Video.

Źrodło: firstshowing.net