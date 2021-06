Oficjalny zwiastun filmu ''Krwawe niebo'' 0

Netflix prezentuje pełną zapowiedź filmu Krwawe niebo, którego fabuła kręci się wokół motywu wampiryzmu. Główna bohaterka lecąc z synem do Nowego Jorku zmuszona zostaje do ujawnienia swojej najbardziej skrywanej tajemnicy.

na zdjęciu Peri Baumeister, serial ''Upadek królestwa''

Główna bohaterka to Nadja, która wraz z swoim 10-letnim synem leci nocnym kursem z Niemiec do Nowego Jorku. Kontrolę nad samolotem przejmują jednak terroryści. W tym momencie kobieta staje przed wielkim dylematem. Czy dla dobra syna ujawni swój mroczny sekret, który ukrywała latami i da dojść do głosu morderczym skłonnościom jakie w niej drzemią? Tu łowcy szybko staną się ofiarami.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Podoba się Wam takie kino?

Za reżyserię filmu Krwawe niebo odpowiada Peter Thorwarth, który jest także autorem scenariusza. Filmowiec ma na swoim koncie m.in. dramat Fala, który zdobył wiele wyróżnień na całym świecie. Przy pisaniu wspomógł go Stefan Holtz. W obsadzie znajdują się Peri Baumeister jako Nadja, Kais Setti, Alexander Scheer, Dominic Purcell, Graham McTavish, Roland Moller i Chidi Ajufo.

Premiera filmu już 23 lipca 2021 roku na Netflix.

Źrodło: youtube.com/netflixpolska