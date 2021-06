Antonio Banderas jako dziennikarz śledczy w adaptacji opartej na faktach powieści ''Potwór z Florencji'' 0

Antonio Banderas, który raczej specjalizuje się w pełnometrażowych produkcjach, tym razem jednak zgodził się na angaż we włoskim serialu, w którym to wcieli się w dziennikarza śledczego.

na zdjęciu Antonio Banderas, film ''Ból i blask''

Realizowany dla StudioCanal serial opiera się na powieści amerykańskiego pisarza Douglasa Prestona i włoskiego dziennikarza Mario Spezi Potwór z Florencji. Książka ta opiera się na faktach i opisuje serię 16 morderstw do jakich doszło w latach 1968-1985 w tym słynnym włoskim mieście i na jego obrzeżach.

Antonio Banderas wcieli się w postać Speziego. Nie wiadomo jeszcze kto zagra Prestona. Zobaczymy jak ta dwójka prowadziła śledztwo w sprawie mordercy, pragnąć go zidentyfikować. Naraziła się tym włoskiej policji, która oskarżyła ich o satanistyczne rytuały, a Speziego o to, iż to on sam jest mordercą.

Reżyserem serialu został Nikolaj Arcel, który jest także współautorem scenariusza wraz z Andersem Thomasem Jensenem.

Antonio Banderas to uznany hollywoodzki aktor, którego kojarzyć możecie z tak udanych filmów jak Zabójcy, Desperado, Wywiad z wampirem czy Trzynasty wojownik. W najbliższym czasie podziwiać będziemy mogli go w filmach Bodyguard i żona zawodowca oraz Uncharted. W ubiegłym roku doczekał się swojej pierwszej nominacji do Oscara za film Ból i blask.

