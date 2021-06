Ślepiec powraca w premierowym zwiastunie "Nie oddychaj 2" 0

Po długim oczekiwaniu film Nie oddychaj 2 trafi do kin już w sierpniu, w oczekiwaniu mamy dla Was pierwszy zwiastun. W roli głównej Stephen Lang, który ponownie wcieli się w rolę Normana Nordstroma, znanego również jako Ślepiec.

kadr z filmu "Nie oddychaj 2"

Thriller Nie oddychaj z 2016 roku w reżyserii Fede Alvareza (Dziewczyna w sieci pająka) okazał się wielkim hitem kinowym, zarobił ponad 157 milionów dolarów. Film opowiada historię grupy nastolatków przekonanych o tym, że włamanie do domu niewidomego weterana wojennego (Stephen Lang) będzie bardzo prostym zadaniem. Okazuje się, że mężczyzna jest znacznie bardziej niebezpieczny, niż się wydawało.

W kontynuacji, nasz główny bohater lepiec przez lata ukrywał się w odosobnionej chatce, gdzie przyjął i wychował młodą dziewczynę osieroconą w wyniku pożaru domu. jest zdruzgotany, gdy grupa porywaczy pojawia się i zabiera dziewczynę, zmuszając Ślepca do opuszczenia bezpiecznej przystani, a musi to zrobić, żeby ją uratować.

Za reżyserię filmu odpowiada Rodo Sayagues, dla którego jest to debiut reżyserski. Był on współautorem scenariusza do części pierwszej, a także z Fede Alvarezem pracował przy filmie Martwe zło.

Nie oddychaj 2 ukaże się w kinach 13 sierpnia 2021 roku.

