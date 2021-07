Kevin Feige żałuje angażu Tildy Swinton do roli Przedwiecznej. Aktorka skomentowała wypowiedź szefa Marvel Studios

Jeszcze kilka lat temu twórcy filmu Doktora Strange'a, na czele z Kevinem Feige'em oraz scenarzystą C. Robertem Cargillem mówili, że angaż Tildy Swinton do roli Przedwiecznej był jak najbardziej słuszny. Wówczas uważano, że taka decyzja jest zgodna z poprawnością polityczną i w łagodny sposób pozwala się wyzbyć azjatyckich stereotypów, a właśnie Przedwieczni takim rasowym stereotypem są.

Dzisiaj Kevin Feige podchodzi do tego tematu nieco inaczej. Szef Marvel Studios żałuje tej decyzji, o czym mówił w trakcie wywiadu udzielonego magazynowi Men’s Health (dodajmy tylko, że na okładce znajduje się odtwórca głównej roli pierwszego widowiska o solowych przygodach azjatyckiego superbohatera, Simu Liu). .