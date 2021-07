Najsłynniejszy pies świata powraca na duże ekrany. Zwiastun "Lassie, wróć!" 0

Najsłynniejszy pies świata powraca na duże ekrany. Lassie, wróć! to historia nierozerwalnej przyjaźni chłopca i jego wiernego owczarka Collie, oparta na bestsellerowej książce Erica Knighta, do dziś uchodzącej za najpiękniejszą tego typu opowieść, jaką kiedykolwiek napisano. Mamy polski zwiastun produkcji.

kadr z filmu "Lassie, wróć!"

Jej najnowsza, czarująca humorem ekranizacja powstała przy udziale studia Warner Bros, to kino familijne i bohater, którego z miejsca pokochają wszystkie pokolenia.

Historia najwierniejszego psa świata i jego niezwykłej podróży w poszukiwaniu domu i najlepszego kumpla. Dwunastolatek Flo i suczka Lassie są parą nierozłącznych przyjaciół. Niestety tata chłopca traci pracę i cała rodzina musi przenieść się do małego mieszkania, gdzie psy nie są akceptowane. Zrozpaczony Flo, chcąc nie chcąc, musi rozstać się z Lassie. Pies zostaje oddany w ręce rozpieszczonej dziewczynki – Priscilli, która zawozi go do swojego domu nad morzem. Jednak gdy tylko nadarza się okazja, Lassie wykorzystuje szansę i ucieka. Dając popis niezwykłego sprytu i mądrości, przemierza cały kraj, by odnaleźć Flo. Ale nie tylko ona wpada na podobny pomysł. Również Flo, nie mogąc znieść samotności, zaczyna szukać suczki. Chociaż dwójkę przyjaciół dzielą setki kilometrów, chłopiec i zwierzę zrobią wszystko, żeby znów być razem.

Reżyserem filmu jest Hanno Olderdissen, premiera w naszych kinach 20 sierpnia.

Źrodło: Kino Świat