Noah Hawley o szczegółach dotyczących serialu o Obcym

Dla stacji FX powstaje pierwszy serial, który rozgrywać będzie się w uniwersum Obcego. Jego showrunnerem i scenarzystą jest Noah Hawley. Mężczyzna w jednym z ostatnich wywiadów zdradził parę szczegółów odnośnie projektu, nad którym pracuje.

film ''Obcy - 8 pasażer Nostromo''

Akcja serialu rozgrywać ma się na Ziemi, a więc w przestrzeni niczym nie ograniczonej, gdzie ksenomorfy mogą bez problemu się przemieszczać. Do tej pory wszsystkie filmy z Obcym miały miejsce w zamkniętej przestrzeni, a to w więzieniu, a to na statku kosmicznym. Hawley uznał, iż ciekawie będzie dać ksenomorfom trochę wolności.

Produkcja ta w żadnej mierze nie będzie odnosiła się do postaci Ripley.

To nie jest historia Ripley. Ona jest jedną z najwspanialszych postaci wszech czasów i jej historia została już perfekcyjnie opowiedziana. Nie chce z nią zadzierać. powiedział Hawley

Serial ukaże nam także drugi rodzaj potworów. Będziemy nimi my sami – ludzie. Ludzie, którzy zapragnęli stać na szczycie i których doprowadziło to w naprawdę mroczne miejsce. Hawley pragnie poruszyć problem nierówności społecznej i ludzkiej zachłanności. To samo z czasem doprowadzi ludzki gatunek na skraj zagłady.

Obecnie Hawley jest na etapie pisania scenariuszy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem prace na planie mogą rozpocząć się wiosną przyszłego roku. Jednak ze względu na wysoki poziom efektów wizualnych jakimi ma wyróżniać się serial, trzeba będzie włożyć w niego bardzo dużo pracy, co z pewnością znacząco wydłuży produkcję.

Źrodło: darkhorizons