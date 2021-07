Gabriel Luna informuje o rozpoczęciu prac na planie ''The Last of Us'' 0

Nareszcie rozpoczęły się prace na planie serialu The Last of Us. Informację opatrzoną swoim zdjęciem i kolegów i koleżanek z planu, w mediach społecznościowych udostępnił Gabriel Luna. Aktor w produkcji wciela się w postać Tommy’ego, młodszego brata Joela.

na zdjęciu Gabriel Luna, serial ''Agenci T.A.R.C.Z.Y.''

Na poniższym zdjęciu widzimy zadowolonych Pedro Pascala, Gabriela Lunę, Nico Parker i reżysera Kantemira Balagova, który odpowiada za powstanie odcinka pilotażowego. Plan zdjęciowy umiejscowiony jest w Calgary w Kanadzie.

Pascal wciela się w Joela, a Parker w Sarah, córkę Joela. Oprócz nich w obsadzie są także Bella Ramsey jako Ellie i Merle Dandridge jako Marlene.

Serial będzie adaptacją popularnej survivalowej gry od Naughty Dog. Jej akcja rozgrywa się w świecie, w którym dwadzieścia lat temu doszło do rozprzestrzenienia się zakaźnego wirusa. Ludzie zaczęli zmieniać się w krwiożercze bestie. W pewnym momencie losy dwójki bohaterów – mężczyzny o imieniu Joel i młodej dziewczyny Ellie krzyżują się. Ten niecodzienny duet wyrusza w niebezpieczną podróż przez zgliszcza Stanów Zjednoczonych.

Za serial odpowiadają Craig Mazin i Neil Druckmann. The Last of Us jest koprodukcją Sony Pictures Television i PlayStation Productions.

Źrodło: Instagram