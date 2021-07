''Star Wars: Vision'' - poznajcie szczegóły antologii anime 0

Disney dalej zwiększa liczbę swoich produkcji osadzonych w świecie 'Gwiezdnych wojen'. Jedną z najnowszych jest antologiczny serial anime 'Star Wars: Vision', który ukaże nam dziewięć krótkich historii.

logo serialu ''Star Wars: Vision''

Podczas Anime Expo Lite Disney podał trochę informacji odnośnie tej produkcji. Wiemy kto odpowie za poszczególne odcinki, jakie będą ich tytuły oraz możemy zapoznać się z pierwszą zapowiedzią serialu, która połączona została z wypowiedziami twórców.

Za serial odpowie aż siedem różnych japońskich studiów animacji. Z Disney’em współpracują Kamikaze Douga, Geno Studio (Twin Engine), Studio Colorido, Trigger, Kinema Citrus, Science Saru i Production IG.

Oto lista odcinków, które złożą się na antologię Star Wars: Vision. Nie wiadomo czy umieszczone są one w kolejności chronologicznej.

The Duel – studio Kamikaze Douga;

Lop and Ochō – Geno Studio (Twin Engine);

Tatooine Rhapsody – Studio Colorido (Twin Engine);

The Twins – Trigger;

The Elder – Trigger;

The Village Bride – Kinema Citrus;

Akakiri – Science Saru;

T0-B1 – Science Saru;

The Ninth Jedi – Production IG.

Według Disney’a każde studio ma użyć swoich charakterystycznych animacji i stylu opowiadania, aby zrealizować własne wizje odległych galaktyk. Każdy poszczególny odcinek ma prezentować japońską wrażliwość i jednocześnie pasować do tonu i ducha Gwiezdnych wojen.

Premiera serialu 22 września 2021 roku na Disney+.

Źrodło: deadline