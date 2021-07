''Kraina Lovecrafta'' nie powróci. HBO anulowało serial 0

Niestety, ale nie spełniły się nadzieje twórców serialu Kraina Lovecrafta. Pomimo, iż wstępnie pracowali oni już nad scenariuszami drugiego sezonu to będą musieli swoją pracę wyrzucić do kosza. HBO nie zdecydowało się na realizację drugiej serii.

fragment plakatu promującego serial ''Kraina Lovecrafta''

Z decyzją tą platforma czekała naprawdę długo, bowiem pierwszy sezon zadebiutował prawie rok temu. Pomimo stosunkowo dobrych recenzji nie zdecydowano się jednak na kontynuację tej serii fantasy opartej na powieści Matta Ruffa.

Po ogłoszeniu informacji o kasacji showrunnerka Misha Green opublikowała tweet z mapą ukazującą podział Stanów Zjednoczonych. W takich właśnie realiach rozgrywać miała się akcja drugiego sezonu. Materiału, który wykraczał już poza powieść Ruffa zaplanowano na dziesięć odcinków.

Fabuła serialu przenosi nas do lat 50 XX wieku. Główny bohater to Atticus Freeman, który wraz z wujem George’m i swoją przyjaciółką Letitią wyrusza w podróż, której celem jest odnalezienie jego ojca. Atticus to wielki fan science fiction walczący z rasizmem. Podczas swojej wyprawy on i jego towarzysze będą musieli zmierzyć się nie tylko z nietolerancja rasową, ale i z przerażającymi potworami rodem z powieści H.P. Lovecrafta.

Źrodło: Dark Horizons, Twitter