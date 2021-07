Niebezpiecznie na planie ''Władcy Pierścieni'' Amazona 0

Prace na planie serialu Władca Pierścieni trwają od początku ubiegłego roku. Jak donoszą jednak zagraniczne media nie jest tam bezpiecznie. Amazon podobno nie przestrzega standardów bezpieczeństwa, a wszelkie wypadki nie zgłaszane są do odpowiednich służb.

na zdjęciu Viggo Mortensen, Orlando Bloom i Ian McKellen, film ''Władca Pierścieni: Dwie wieże''

Według nowozelandzkiej gazety The New Zealand Herald w ostatnich dniach poważnie rannych zostało, aż trzech kaskaderów. Dwa urazy wymagające operacji nie zostały zgłoszone do WorkSafe, krajowego organu nadzorującego bezpieczeństwo i higienę pracy.

Do oskarżeń bardzo szybko odniósł się Amazon wydając oświadczenie:

Amazon Studios bardzo poważnie traktuje zdrowie, zarówno to fizyczne, jak i psychiczne naszej obsady i ekipy. Naszym najwyższym priorytetem jest, aby nasz zespół produkcyjny pracował w pełnej zgodności z obowiązkowymi przepisami rządowymi WorkSafe dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony w Nowej Zelandii. Wszelkie zarzuty lub zgłoszenia, iż działania na planie są niebezpieczne lub wykraczają poza przepisy, są niedorzeczne.

Seria ma rekordowy budżet wynoszący, aż 465 mln na pierwszy sezon. W tym wyróżnia się niezwykle dużą liczbą niebezpiecznych kaskaderskich sztuczek. Według danych Amazona odsetek wypadków jest naprawdę niewielki, a te zdarzają się wszędzie. Na 16, 2 tysięcy przepracowanych godzin przez kaskaderów, wskaźnik kontuzji szacuje się zaledwie na 0,068% i są to głównie skręcenia, stłuczenia oraz nadciągnięcia mięśni.

Akcja serialu Amazona, która opiera się na twórczości J.R.R. Tolkiena, rozgrywać będzie w się w Drugiej Erze Śródziemia, a więc na ponad 3000 tysiące lat przed wydarzeniami z filmowego Władcy Pierścieni. Prawdopodobnie ujrzymy powstanie Saurona, stworzenie Jedynego Pierścienia i pojawienie się Upiorów Pierścienia.

Źrodło: Dark Horizons