W sieci pojawił się cover legendarnego utworu Nirvany noszący tytuł "Smells Like Teen Spirit". Za odświeżoną wersję piosenki odpowiada Malia J. Dodatkowo warto odnotować, że utwór, który dzięki nowej aranżacji i wykonaniu może przywodzić na myśl kawałki promujące filmy o Jamesie Bondzie, będzie otwierał widowisko o Czarnej Wdowie. Nie ma już sensu przedłużać – słuchajcie!

Piosenkarka udzieliła komentarza, w którym opowiadała o tym, jak Marvel Studios zgłosił się do niej o wyrażenie zgody na użycie jej coveru.