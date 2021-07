Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nie żyje Richard Donner, reżyser "Supermana", "Zabójczej broni" oraz "Omena" 0

Bardzo smutna wiadomość zza oceanu. W wieku 91 lat zmarł legendarny hollywoodzki reżyser, Richard Donner.

Richard Donner na planie filmu "Linia czasu"

Richard Donner, czyli reżyser oraz producent wielu kultowych hollywoodzkich filmów nie żyje. Informację o śmierci artysty potwierdziła jego agentka, a zarazem żona, Lauren Schuler Donner. Nie podano do mediów przyczyny zgonu Donnera.

Urodzony na Bronxie filmowiec swoją karierę zaczynał od telewizji. Zanim stał się niezwykle płodnym hollywoodzkim reżyserem, przyszło mu pracować przy takich produkcjach serialowych, jak Route 66, The Rifleman, Strefa mroku czy The Man From U.N.C.L.E.. Swój filmowy debiut zaliczył w 1968 roku filmem Sól i pieprz.

Wielka kariera przyszła jednak dopiero po nakręceniu jednego z najbardziej znanych horrorów w historii kinematografii – Omena. Sukces sprawił, że hollywoodzcy bossowie dali mu szansę wyreżyserować pierwszego Supermana z Christopherem Reeve’em oraz Marlonem Brando. Niestety konflikt z producentami sprawił, że Donner zdecydował się na rezygnację z pracy nad sequelem.

Mimo wszystko jego kariera nadal rozkwitała. W jego filmografii można znaleźć chociażby Zabójczą broń, która była początkiem wielkiej kariery Mela Gibsona w Ameryce. To on stanął także za kamerą kultowego filmu przygodowego The Goonies oraz filmu Maverick.

