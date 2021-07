Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jonathan Majors potwierdza - Kang Zdobywca pojawi się w MCU! 0

Kiedy potwierdzono angaż aktora Jonathana Majorsa w filmie Ant-Man and The Wasp: Quantumania, zaczęto spekulować, że może on się wcielić w kultowego przeciwnika Avengers znanego, jako Kang Zdobywca. Dzisiaj wiemy już, że tak też się stanie.

Jonathan Majors - "Kraina Lovecrafta"

Niedawno Jonathan Majors pojawił się w Golden Apple Comics, gdzie odbył rozmowę w trakcie, której potwierdził, iż wciela się w postać Kanga Zdobywcy. Dodatkowo zamieścił w swoich social mediach kilka zdjęć, które również potwierdzają owe doniesienia. Ba, nawet podpisał się na jednym z komiksów, jako Kang.

Z pewnością angaż i występ w Marvel Cinematic Universe jest dla tego aktora czymś wielkim. Tym bardziej, że niedawno HBO poinformowało o skasowaniu serialu, którego był gwiazdą. Mowa oczywiście o Krainie Lovecrafta.

Nie robimy 2. sezonu. Jesteśmy wdzięczni za poświęcenie i kunszt utalentowanej obsady i ekipy, a także Mishy Green, która stworzyła tę przełomową serię. Fanom dziękujemy za przyłączenie się do nas w tej podróży – czytamy w oświadczeniu stacji HBO.

Cóż, taka decyzja sprawia, że Jonathan Majors ma sporo czasu na przygotowanie się do roli Kanga Zdobywcy w Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Źrodło: Deadline