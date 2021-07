Tomasz Knapik czyta zwiastun "Psycho Goreman" i inne ogłoszenia programowe 0

Poznaliśmy tytuły, które pojawią się na tegorocznym Octopus Film Festival. Dodatkowo w sieci zaprezentowano zwiastun filmu Psycho Goreman, którego… lektorem jest legendarny Tomasz Knapik. Jednym słowem – SZTOS!

Psycho Goreman to najntisowe z ducha połączenie science fiction horroru i komedii, które wygląda mniej więcej tak, jak wyglądałoby Power Rangers, gdyby ktoś dolał do serialu kilka hektolitrów krwi.

Psycho Goreman to doceniony na festiwalu w Sitges list miłosny do praktycznych efektów specjalnych, wypełniony po brzegi humorem i przerysowaną przemocą. Film będzie miał swoją polską premierę na Octopus Film Festival 2021 w Gdańsku. Pod koniec lata wejdzie natomiast do kin. Będzie to też pierwszy od blisko dwudziestu lat tytuł, który doczeka się w Polsce oficjalnego wydania na kasetach wideo. Oficjalny polski plakat i dodatkowe informacje już wkrótce!

Tymczasem przedstawiamy cztery kolejne tytuły, które powalczą o Nagrodę Publiczności na Octopus Film Festival 2021!

Kręgosłup nocy – polska premiera – czyli tworzone przez siedem lat ultraepickie fantasy zrealizowane za pomocą animacji rotoskopowej, odwołujące się w równej mierze do literackiej fantastyki, jak i do filmów animowanych dla dorosłego widza, takich jak Heavy Metal czy dzieła Ralpha Bakshiego. Światowa premiera filmu miała miejsce na SXSW.

Żądza krwi – polska premiera – czyli innowacyjny horror o młodej piosenkarce, która zaczyna odkrywać w sobie wilkołaczą moc, w ciekawy sposób łączący w sobie grozę z subtelną satyrą na show-biznes. Film po raz pierwszy pokazywany był na Fantastic Fest w Austin.

Ucieczka Akilli – polska premiera – czyli mroczna kryminalna historia łącząca kino noir z filmem społecznie zaangażowanym, w której rasowe napięcia są równie istotne jak ucieczka na tle nocnego miasta. Światowa premiera filmu miała miejsce na Toronto International Film Festival

Komar – czyli kafkowsko-cronenbergowska opowieść o analityku giełdowym pracującym na Wall Street w przededniu wielkiego krachu, na życiu którego piętno odciska tytułowy komar. Ta polsko-amerykańska koprodukcja debiutowała na festiwalu w Wenecji.

Źrodło: Velvet Spoon