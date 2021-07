Czy Hugh Jackman zaliczy cameo jako Wolverine w MCU? 0

Hugh Jackman nie daje o sobie zapomnieć. A w szczególności wszystkim fanom komiksowych ekranizacji, którzy chcieliby go nadal widzieć w roli Wolverine’a.

Hugh Jackman - "Logan: Wolverine"

Co prawda nie zostało to jeszcze oficjalne potwierdzone, ale w zasadzie wszyscy wierzą w to, że film Spider-Man: No Way Home będzie powrotem Tobeya Maguire'a i Andrew Garfielda do ról Petera Parkera. Tym samym Kinowe Uniwersum Marvela doczeka się wielkiego multiwersum, które będzie dawało kolejne możliwości studiu w tworzeniu nowych historii (i przywracaniu starych bohaterów).

Jakiś czas temu Patrick Stewart spotkał się z prezesem Marvel Studios, Kevinem Feige'em, aby porozmawiać na temat potencjalnego powrotu jako Charles Xavier. Teraz zaczęto spekulować, że w roli Wolverine’a w MCU może pojawić się Hugh Jackman, który pożegnał się z rolą ikonicznego mutanta w filmie Logan: Wolverine. Oczywiście miałoby to być krótkie cameo.

Zapewne można by to traktować, jako potężną plotkę, gdyby nie sam aktor, który wrzucił fotkę z Feige’em z Comic-Conu, a na dodatek opubliował w swoich mediach społecznościowych grafikę koncepcyjną autorstwa BossLogic. Oczywiście może to być zwykłe pogrywanie z fanami, ale może to być także zapowiedź powrotu z racji zbliżającego się widowiska Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Źrodło: ComicBookMovie