Netflix prezentuje pierwsze zdjęcia z filmu "Army of Thieves", spin-offu "Armii umarłych" 0

Platforma Netflix zaprezentowała pierwsze oficjalne zdjęcia promujące film Army of Thieves, który będzie spin-offem Armii umarłych.

"Army of Thieves" - Matthias Schweighöfer

W prequelu Armii umarłych Zacka Snydera, Dieter, kasjer z małego miasteczka, zostaje wciągnięty w przygodę życia, gdy tajemnicza kobieta rekrutuje go do grupy najbardziej poszukiwanych przez Interpol przestępców, próbujących napaść na kilka legendarnych, niemożliwych do złamania sejfów w całej Europie.

Obsada filmu prezentuje się następująco: Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, Jonathan Cohen.

Co ciekawe za kamerą filmu stanął sam Matthias Schweighöfer. Na razie Netflix nie podał daty premiery Army of Thieves.

Źrodło: Netflix