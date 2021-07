Reżyserka docenionego horroru "Censor" kręci kolejny film! Czy znowu będzie o nim głośno? 0

Debiutantka Prano Bailey-Bond szturmem weszła do świata kinematografii horrorem Censor. Już niebawem młoda reżyserka przygotuje kolejny film.

Niamh Algar - "Censor"

39-letnia Prano Bailey-Bond w tym roku zadebiutowała głośnym horrorem Censor, który zabiera nas do lat 80., gdy w Wielkiej Brytanii panował prawdziwy bum na kino spod szyldu video nasty i jego cenzurowanie z racji brutalności oraz epatowania seksem.

Ciepłe przejęcie filmu sprawiło, że kariera Prano Bailey-Bond wystrzeliła do przodu i reżyserka szykuje się do nakręcenia swojego kolejnego dzieła. Twórczyni zrealizuje film zatytułowany "Things We Lost in the Fire" dla wytwórni R T Productions. Dodatkowo Prano Bailey-Bond przygotuje także scenariusz, nad którym będzie pracowała wspólnie z Anthonym Fletcherem (on także pomagał jej przy tekście do Censor).

O czym opowie "Things We Lost in the Fire"? Film zaprezentuje nam sterroryzowaną społeczność kobiecą, która ucieka się do coraz bardziej ekstremalnych działań w odpowiedzi na męską przemoc. Scenariusz zostanie oparty na opowiadaniu Mariany Enriquez.

Producentami zostali Rodrigo Teixeira i Lourenço Sant'Anna.

Źrodło: Deadline