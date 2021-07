CANAL + Polska we współpracy z BBC Studios realizuje polską wersję kultowego THE OFFICE 0

Ruszyły zdjęcia do polskiej wersji jednego z najpopularniejszych seriali wszechczasów. W "THE OFFICE PL" wystąpią m.in. Piotr Polak, Vanessa Aleksander i Adam Woronowicz. Twórcy sprawdzą, jak daleko sięga poczucie humoru Polaków i czy potrafią śmiać się z samych siebie. Premiera serialu już tej jesieni.

W długiej historii telewizji powstało wiele wybitnych seriali, jednak tylko wybrane doczekały się miana kultowych. Jednym z nich niezaprzeczalnie jest Biuro – mockumentary stworzone przez Ricky’ego Gervaisa dla stacji BBC. Według Nielsena to właśnie Biuro był najchętniej oglądanym przez Amerykanów serialem w 2020 roku, co najlepiej świadczy o jego fenomenie. Teraz lokalnej wersji doczekali się także fani znad Wisły.

W lipcu mija 20 lat odkąd serial "The Office" Rickiego Gervaisa i Stephena Merchanta zadebiutował na antenie BBC w Wielkiej Brytanii, a widzowie poznali perypetie grupy pracowników biurowych i ich uroczo nieporadnego szefa. Od tego czasu format doczekał się adaptacji w wielu krajach w tym USA, Finlandii, Chile, a ostatnio również w Indiach. Bardzo nas cieszy, że teraz również polscy widzowie doczekają się jego lokalnej wersji, szczególnie, że po ostatnim roku większość z nas zatęskniła za wieloma aspektami biurowego życia. Mam nadzieję, że podróż tego formatu dopiero się zaczyna i wkrótce będzie mógł cieszyć widzów na kolejnych rynkach.

mówi André Renaud, SVP Global Format Sales w BBC Studios

W CANAL+ jesteśmy fanami THE OFFICE! Na realizację polskiej wersji kultowego formatu zdecydowaliśmy się, bo na polskim rynku brakuje śmiałej, jakościowej komedii. Pierwowzór ma walor uniwersalny: świetnie się sprawdza i ogląda na całym świecie, w czasach pandemii tęsknimy za biurową codziennością i spoglądamy na nią z pewną nostalgią.

mówi Małgorzata Seck, Wiceprezes Zarządu ds. Programowych CANAL+ Polska

W polskiej wersji "THE OFFICE" charakterystyczne elementy serialu zostały mocno osadzone w rodzimej rzeczywistości, ale wszystkie scenariusze, kreatywne koncepty i obsada są na bieżąco konsultowane i akceptowane z BBC. Scenarzyści czerpali inspirację z aktualnych nastrojów społecznych, konfliktów światopoglądowych, a kontrowersyjne poczucie humoru nawiązujące do krzywdzących stereotypów będzie testem na dystans Polaków do samych siebie.

W przypadku serialu komediowego wyznacznikiem jakości jest brak cenzury, jeśli chodzi o żart, o język. Dlatego w THE OFFICE PL pozwalamy sobie na więcej niż w konwencjonalnej komedii w odcinkach, przekraczamy granice, dajemy do myślenia. I to jest właśnie premium. Naszą ambicją jest, żeby serial "THE OFFICE PL" był elementem masowej kultury, który wpływa na społeczeństwo. Serial komediowy może być również narzędziem kształtowania postaw.

mówi Małgorzata Seck

O wyjątkowości "THE OFFICE PL" świadczyć będzie również wprowadzenie do świata przedstawionego silnej kobiecej bohaterki. Świat się zmienił i kobiety znaczą dużo więcej w biznesie, niż to miało miejsce 20 lat temu. Patrycja – w tej roli Vanessa Aleksander – to przedstawicielka nowego pokolenia, dziecko polskich "rekinów biznesu", która wkraczając w progi biura "Kropliczanki", przełamuje stary ład.

W obsadzie oprócz Piotra Polaka, Vanessy Aleksander, Adama Woronowicza znaleźli się: Kornelia Strzelecka, Mikołaj Matczak i Milena Lisiecka. Za polską wersję "THE OFFICE", tworzoną przy współpracy z BBC Studios, odpowiadają reżyser Maciej Bochniak oraz producenci, Dorota Kośmicka-Gacke i Jan Kępiński. Za scenariusz odpowiedzialny jest Łukasz Sychowicz wraz z Jakubem Rużyłło i Mateuszem Zimnowodzkim, a za zdjęcia Paweł Chorzępa.

Premiera serialu planowana jest jesienią.

Źrodło: CANAL+