Yellowjacket najprawdopodobniej powróci w filmie "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" 0

Bardzo prawdopodobne, że w filmie Ant-Man and The Wasp: Quantumania ponownie będziemy mieli okazję zobaczyć postać znaną, jako Yellowjacket.

Aktorka Marvela Evangeline Lilly niedawno udostępniła post w mediach społecznościowych z listą gwiazd, które mają pojawić się w widowisku Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Na uwagę zasługiwało przede wszystkim jedno nazwisko: Corey Stoll, czyli odtwórca roli Darrena Crossa, znanego również, jako Yellowjacket. Był on głównym złoczyńcą w pierwszym filmie z serii o Ant-Manie.

Wydawało się, że Yellowjacket zginął w pierwszej odsłonie przygód tytułowego bohatera, jednak pojawiły się teorie według, których miał okazję przeżyć w Kwantowym Królestwie. Jeśli tak się stało, wówczas prawdopodobnie zyskał nowe umiejętności (podobne do Janet Van Dyne). Na horyzoncie pojawia się także nowa postać – Kang Zdobywca, z którym Yellowjacket może wejść w naprawdę śmiercionośny sojusz.

Warto także odnotować, że w serialu Loki pojawił się mały easter egga w postaci hełmu Yellowjacketa, a scenarzystka Joanna Robinson w niedawnym wywiadzie stwierdziła, że Corey Stoll jest obecnie w naprawdę dobrej formie.

Czy chcielibyście powrotu tego złoczyńcy do MCU?

Źrodło: ComicBookMovie