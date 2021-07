Lalka Barbie gwiazdą nowego filmu Disney'a - nowe wieści dotyczące tej produkcji 0

Ostatnie wieści o planach Disney’a na nakręcenie fabularnego filmu o przygodach lalki Barbie trafiły do mediów ponad dwa lata temu. Od tego czasu o projekcie była cisza. Aż do teraz, kiedy to Margot Robbie, gwiazda produkcji, zabrała głos w jego sprawie.

na zdjęciu Margot Robbie, film ''Pewnego razu... w Hollywood''

W niedawnym wywiadzie Robbie potwierdziła, iż Greta Gerwig oficjalnie objęła stanowisko reżysera filmu, a Noah Baumbach, jej długoletni partner i współpracownik zajmie się napisaniem scenariusza do filmu o Barbie.

Zdradziła także, iż film ma bardzo dużo materiału, który trzeba jakoś zawrzeć w scenariuszu. Ma on być nostalgiczną produkcją, dla pokolenia, które wychowało się na fenomenie lalki Barbie oraz inspiracją dla pragnących spełniać marzenia młodych współczesnych widzów.

Fabuła filmu trzymana jest w tajemnicy. Produkcja filmu rozpocząć ma się na początku przyszłego roku w Warner Bros.’ Leavesden Studios w Londynie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, film wejdzie do kin w 2023 roku.

Film o Barbie wcześniej rozwijany był przez Sony. Wtedy do głównej roli przymierzane były Amy Schumer oraz Anne Hathaway. Z tego projektu jednak nic nie wyszło, a prawa do filmu trafiły do Warner Bros. Pictures.

Źrodło: ComingSoon