Elijah Wood w zwiastunie ''No Man Of God'' - filmu o Tedzie Bundym 0

Za pośrednictwem RLJE Films w sieci pojawił się oficjalny zwiastun dramatu 'No Man Of God', który opowie o seryjnym mordercy Tedzie Bundym.

fragment plakatu promującego film ''No Man Of God''

Bundy to człowiek, który zasłużył sobie na miano najokrutniejszego mordercy w historii USA. Zamordował ponad 30 kobiet. Jego proces sądowy był pełen zwrotów akcji, a on sam zawładnął wyobraźnią mas.

Produkcja za którą odpowiada Amber Sealey skupi się na skomplikowanej relacji Bundy’ego i analityka FBI Billa Hagmaiera. Scenariusz, którego autorem jest Kit Lesser w dużej mierze oparty jest na prawdziwych zapisach rozmów pomiędzy mordercą a członkiem FBI, które miały miejsce w latach 1984-1989, a więc w ostatnich latach życia Bundy’ego, który w 1989 roku został stracony na krześle elektrycznym. Akcja filmu No Man Of God w przeważającej części rozegra się w pokoju przesłuchań, a całość ukaże nam co kierowało Bundym i jak działał jego pokręcony umysł.

W obsadzie filmu znajdują się Elijah Wood jako Bill Hagmaier, Luke Kirby jako Ted Bundy, Aleksa Palladino jako Caroline Liberman i Robert Patrick jako Roger Depue.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Premiera filmu No Man Of God w kinach i na VOD już 27 sierpnia 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon