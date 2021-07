Ruszyła 21. edycja Sopot Film Festival (10-18.07.2021) 0

Od 10 do 18 lipca 2021 możemy oglądać filmy w słonecznym Sopocie w ramach 21. edycji Sopot Film Festival, międzynarodowego festiwalu, podczas którego odświeżymy pozycje, które mogliśmy już zobaczyć w kinach, jak i poznamy ciekawie zapowiadające się obrazy ze świata na przedpremierowych pokazach. Projekcje odbywają się w Multikinie, we wczesnych godzinach w klubie Dwie Zmiany, a po zmroku – na sopockim Hipodromie.

Sopot Film Festival (materiały prasowe)

W programie znalazło się ponad 50 filmów w takich sekcjach, jak: Spectrum 20/21 (Intruz, Berlin Alexanderplatz, Undine), Portret kobiety (Ema, Arab Blues, Sweat) Kino dalekiej północy (3 filmy z Madsem Mikkelsenem: Jeźdźcy sprawiedliwości, Na rauszu i Valhalla. Mroczny Wojownik), Pełnometrażowe polskie dokumenty, Drugie śniadanie z niemym kinem (Nosferatu. Symfonia grozy, Zaginiony świat) czy przegląd kina gatunkowego Przed północą (Possessor, Kolor z przestworzy).

Wśród najciekawszych filmów sezonu, które mogliśmy już obejrzeć w kinach, warto wspomnieć o nagrodzonych Oskarami w różnych kategoriach: Sound of Metal Dariusa Mardera, historii heavy-metalowego perkusisty, który zaczyna tracić słuch i musi na nowo odnaleźć się w rzeczywistości, Minari Lee Isaaca Chunga, opowieści o koreańskiej rodzinie próbującej założyć farmę w Arkansas, czy wspomniane już Na rauszu Thomasa Vinterberga, śledzące losy czterech wypalonych nauczycieli, testujących hipotezę, że człowiek lepiej funkcjonuje z małą stałą dawką alkoholu.

Sopot Film Festival (materiały prasowe)

Dla widzów śledzących na bieżąco repertuar kin, największą atrakcją będą pokazy przedpremierowe. Znalazły się tu produkcje z całego świata, między innymi: groteskowy thriller argentyńskiej reżyserki Natalii Meta Intruz, jednocześnie wprowadzający napięcie i niepokój, jak i bawiący widzów; Jeźdźcy Sprawiedliwości z Madsem Mikkelsenem, intrygujący kryminał o mężczyźnie, który wraca z misji wojskowej, by zająć się swoją córką po śmierci żony w katastrofie kolejowej; czy dwa filmy polskiej produkcji (i koprodukcji): Furia Krzysztofa Kasiora o sukcesach i trudach życia mistrzyni MMA oraz Sole (Włochy, Polska) Carlo Sironi, historia dziewczyny, która chce sprzedać po urodzeniu swoje dziecko.

Na szczególną uwagę zasługuje konkurs krótkich filmów, odbywający się w dwóch kategoriach: Animacja i Fabuła.pl. W ramach pierwszej z nich, o nagrodę zawalczą krótkometrażowe produkcje z całego świata, wyselekcjonowane przez jury festiwalu. Fabuła.pl obejmie tylko polskie produkcje w związku z sytuacją pandemiczną i ograniczonym programem wydarzeń. Siedem filmów rodzimych twórców pokazanych zostanie podczas dwóch bloków konkursowych.

Sopot Film Festival (materiały prasowe)

Ważnym wydarzeniem festiwalu jest już szósta edycja Koncertu Muzyki Filmowej – w tym roku pod hasłem „Bohaterka / Bohater vs Antybohaterka / Antybohater”. Będzie to połączenie muzyki symfonicznej z elektronicznymi aranżami klasycznych utworów, w którym wezmą udział: Misia Furtak, Igor Walaszek czyli IGO (Bass Astral x Igo), Hatti Vatti oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Rafała Janiaka wraz z gościnnymi muzykami. W programie pojawią się utwory z takich filmów i seriali, jak: Leon Zawodowiec, Fortepian, Joker, Mroczny Rycerz, Westworld czy The Crown. Koncert odbędzie się 13 lipca w Operze Leśnej w Sopocie.

Sopot Film Festival to 9 dni gwarantowanych wrażeń w samym sercu wakacyjnego Trójmiasta – warto zapoznać się z programem i zaplanować kilka seansów, chowając się przed gorącem (lub deszczem) w chłodnej sali kinowej. Więcej informacji o festiwalu na stronie organizatora: Sopot Film Festival.

Źrodło: https://www.sopotfilmfestival.pl/