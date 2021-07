''Coś zabija dzieciaki'' - Mike Flanagan i Trevor Macy zaadaptują komiks dla Netflixa 0

Mike Flanagan, który odpowiada za hitowe seriale Netflixa Nawiedzony dom na wzgórzu i Nawiedzony dwór w Bly, ponownie bierze się za projekt dla tej platformy. Tym razem zrobi adaptację komiksowej powieści 'Coś zabija dzieciaki'.

na zdjęciu Mike Flanagan, film ''Doktor Sen''

Autorami powieści wydawanej przez Boom! Studios są James Tynion IV i Werther Dell’Edera. Opowiada ona o młodych mieszkańcach Archer’s Peak. Miasteczko to jest napiętnowane przez nieznane nikomu potwory, które porywają tylko dzieci. Żyją one w cieniu, a dorośli nic o nich nie wiedzą. Dzieciom którym udało się powrócić nikt nie wierzy. Jedyną nadzieją dla nich okazuje się tajemnicza nieznajoma – Erica Slaughter, zabójczyni potworów.

Do projektu Flanagan zaprosił Trevora Macy'ego. Panowie razem napiszą scenariusz i będą producentami wykonawczymi odcinka pilotażowego. Jak na razie nie wiadomo czy Flanagan stanie także za kamerą.

Coś zabija dzieciaki to seria, która zadebiutowała w 2019 roku. Pierwotnie miała zamknąć się w pięciu zeszytach jednak zyskała wysokie oceny wśród krytyków i czytelników co spowodowało wydłużenie jej o kolejne odcinki. W ubiegłym roku jej autorzy nominowani zostali do nagrody Eisnera.

Źrodło: Bloody Disgusting