Charlie Cox ma szansę powrócić do MCU jako Daredevil 0

Z pewnością postać Daredevila znana z seriali Netflixa na podstawie komiksów Marvela, jest tą, którą fani widzieliby na stałe w MCU. W sieci pojawiła się plotka według, której Charlie Cox powróci do roli superbohatera w Kinowym Uniwersum Marvela.

Popularna YouTuberka, Grace Randolph zajmująca się popkulturą (i nie tylko) wrzuciła na Twitterze informację, jakoby Charlie Cox powrócił w roli Matta Murdocka w serialu She-Hulk. Co więcej, bohater ponownie przywdziałby kostium Diabła z Hell’s Kitchen.

Warto jednocześnie dodać i przypomnieć, że Charlie Cox prawdopodobnie pojawi się także w widowisku kinowym Spider-Man: No Way Home. Aktor był widziany na planie zdjęciowym przygotowywanego filmu. Niestety w tym przypadku mamy go zobaczyć, jedynie jako prawnika Matta Murdocka.

Co prawda informacja nie została jeszcze potwierdzona, ale od dawna spekuluje się nad kwestią powrotu najbardziej znanych bohaterów, którzy pojawili się w serialach Netflixa. Oprócz Daredevila w MCU mogliby ponownie pojawić się Jessica Jones, Luke Cage czy Iron Fist. W przypadku tej pierwszej także spekuluje się na temat powrotu w She-Hulk, ponieważ w łatwy sposób twórcy serialu mogliby wprowadzić ponownie do uniwersum postać owej pani detektyw.

She-Hulk to jeden z seriali Marvel Studios, które powstają z myślą o platformie streamingowej Disney+. W roli głównej pojawi się Tatiana Maslany, jednak w serii wystąpi również znany z roli Bruce’a Bannera/Hulka – Mark Ruffalo.

Źrodło: MovieWeb