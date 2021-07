Powiększa się obsada prequela ''Smętarza dla zwierzaków'' 0

Paramount+ przygotowuje kolejną część Smętarza dla zwierzaków. Nie do końca wiadomo czy będzie to prequel filmu z 2019 roku czy film po prostu osadzony w świecie stworzonym przez Kinga. W sieci co rusz pojawiają się sprzeczne informacje na ten temat. Pewnym jest jednak obsada, która właśnie się powiększyła o kilka nazwisk.

na zdjęciu Jason Clarke i John Lithgow, film ''Smętarz dla zwierzaków''

Swoje angaże otrzymali Natalie Alyn Lind, Jack Mulhern, Forrest Goodluck, Isabella Star LaBlanc oraz Jackson White, który wcieli się w młodego Juda Crandalla.

Za reżyserię filmu odpowiadać ma debiutująca na tym stanowisku Lindsey Beer, która napisze także scenariusz do produkcji. Jeśli chodzi o szczegóły fabularne to w dalszym ciągu trzymane są one w ścisłej tajemicy. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się jeszcze tego lata.

Powieść Kinga do tej pory adaptowana na film została dwukrotnie. W 1989 roku przez Mary Lambert i w 2019 roku. Produkcja ta zarobiła 113 mln dolarów przy budżecie 21 mln. Nic więc dziwnego, iż Paramount zdecydował się na kolejny film osadzony w tym świecie.

Smętarz dla zwierzaków to film na podstawie kultowej powieści Stephena Kinga. Dr Louis Creed, po przeprowadzce z żoną i ich dwojgiem małych dzieci z Bostonu do wiejskiego Maine, odkrywa ukryte głęboko w lesie dziwne, tajemnicze cmentarzysko. Kiedy w rodzinie dochodzi do tragedii, Louis zwraca się z prośbą o pomoc do swego nieco dziwacznego sąsiada. Ich wspólne odkrycie będzie miało przerażające konsekwencje.

