Wycieczka do podziemi Monte Macabre – nowe odcinki "Victor i Valentino" w Cartoon Network 0

Victor i Valentino to przyrodni bracia, którzy spędzają wakacje u swojej babci Chaty, w miasteczku Monte Macabre. Pozornie jest to zwykła mała miejscowość – ale oprócz ludzi zamieszkują ją także duchy. W nowych odcinkach 2. sezonu serialu Victor i Valentino na widzów czekają kolejne perypetie dzieci i przyjaznych straszydeł. Premiera w poniedziałek 19 lipca w Cartoon Network.

"Victor i Valentino"

Choć bohaterowie bardzo się od siebie różnią, są nierozłączni! Victor uwielbia spontaniczność i szybko się nudzi – nie ma drugiej osoby w całym miasteczku, która zna tyle zabaw! Starszy z rodzeństwa jest spokojniejszy i woli kolekcjonować drobiazgi, a w wolnych chwilach… wyciąga Victora z tarapatów.

W premierowym odcinku specjalnym bracia będą spędzać czas z koleżanką, która jest duszkiem. Jej dom znajduje się w podziemnym świecie. Kiedy bohaterka przegapi godzinę odjazdu pociągu do domu w zaświatach, przyjaciele stwierdzą, że jej szansa na powrót przepadła. Victor i Valentino wiedzą, że to nic straconego – pomogą przyjaciółce przedostać się do rodziny.

Bracia padną też ofiarą tajemniczego psotnika, który potrafi wywoływać sny na jawie. Valentino jest podekscytowany – to okazja do emocjonującej zabawy w innym wymiarze. Wpadnie jednak w pułapkę i nie będzie mógł wydostać się z sennej rzeczywistości, więc Victor wyruszy na ratunek.

Premiera nowych odcinków 2. sezonu Victor i Valentino w poniedziałek 19 lipca o 15:45 w Cartoon Network. Emisja codziennie o 15:45. Premiera odcinka specjalnego we wtorek 27 lipca o 15:45.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia