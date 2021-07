Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jean Smart zamiast Meryl Streep w nowym filmie reżysera "La La Landu" oraz "Whiplash" 0

Jean Smart to najnowszy nabytek producentów oraz reżysera filmu Babylon, Damiena Chazelle’a.

Jean Smart - "Legion"

Znakomita aktorka Jean Smart, która u wielu ekspertów i obserwatorów uchodzi za jedną z faworytek do zgarnięcia Emmy za występ w serialu komediowym Hacks, dołącza do do gwiazdorskiej obsady Babylon, nowego dzieła Damiena Chazelle'a, reżysera takich głośnych produkcji, jak La La Land czy Whiplash. Źródła podają, że Jean Smart wcieli się w postać dziennikarki, która w znaczący sposób może wpłynąć na karierę aktorską w Hollywood. Ponoć pierwotnie rola była przewidziana dla Meryl Streep.

Oprócz Jean Smart w obsadzie Babylon są także Margot Robbie, Samara Weaving, Eric Roberts, Brad Pitt, Diego Calva, Jovanem Adepo, Li Jun Li i Katherine Waterston.

Napisany przez Chazelle’a i osadzony w późnych latach dwudziestych Babylon, przedstawia okres podczas przejścia przemysłu filmowego z filmów niemych na dźwiękowe. Historia prezentuje wzloty i upadki wielu hollywoodzkich gwiazd znanych z historii kina. Babylon opisywany jest jako "Wielki Gatsby na sterydach".

Premiera filmu 25 grudnia 2022 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter