"Czarna owca" - zwiastun słodko-gorzkiej komedii w reżyserii Aleksandra Pietrzaka 0

Podejmowanie decyzji, które mogą wywrócić nasze dotychczasowe życie do góry nogami, nie jest łatwe. Ale do dojrzałości i odpowiedzialności w końcu trzeba dorosnąć. Przed bohaterami słodko-gorzkiej komedii Czarna owca sporo poważnych dylematów. Filmowa rodzina Gruzów znajduje się na życiowym zakręcie… Czy uda im się odnaleźć drogę do szczęścia? Prezentujemy zwiastun do filmu Czarna owca, w reżyserii Aleksandra Pietrzaka.

fragment plakatu filmu "Czarna owca"

Widzowie, którzy przyjdą do kina na film Czarna owca, będą mogli przejrzeć się w nim jak w zwierciadle. Produkcja opowiada o problemach, które dotyczą każdego z nas, chociaż czasem boimy się lub nie chcemy o nich mówić. Relacje w rodzinie Gruzów, mimo że przedstawione w lekkiej formie, skłaniają jednak do głębszych przemyśleń.

Nie ma rodziny idealnej. Problemami mojej, filmowej, jest brak komunikacji i nieumiejętność rozmawiania ze sobą oraz chowanie potrzeb gdzieś głęboko do środka. Myślę, że to główne powody tego, że rodzina jest na poważnym życiowym zakręcie.

opowiada Arkadiusz Jakubik, filmowy ojciec Tomka

Czarna owca to słodko-gorzka opowieść o współczesnej rodzinie, w której każdy ma czegoś dość. Gdy w końcu tłumione od lat kryzysy, konflikty i pragnienia eksplodują, każdy zaczyna żyć na własny rachunek. A przynajmniej tak im się wydaje… Czy członkowie rodziny odnajdą swoje szczęście? To film o więzach, których nie można przerwać. W zabawny sposób odpowiada na ważne pytania dotyczące relacji rodzinnych i dojrzewania do zmian.

Film trafi do kin 13 sierpnia.

Źrodło: NEXT FILM