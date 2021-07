Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"To nie wypanda" - oto zwiastun nowej animacji Walta Disneya 0

Walt Disney zaprezentował zwiastun swojej kolejnej animacji, która w polskich kinach będzie dostępna pod tytułem To nie wypanda.

fragment plakatu filmu "To nie wypanda"

Młoda aktorka Rosalie Chiang użycza głosu Mei Lee, 13-latce, która nagle zmienia się w gigantyczną czerwoną pandę, gdy jest zbyt podekscytowana (co jest równoznaczne z ZAWSZE). Sandra Oh przemówi głosem opiekuńczej, jeśli nie nieco apodyktycznej matki Mei Lee, Ming, która nigdy nie jest daleko od swojej córki – co jest niefortunną rzeczywistością dla nastolatka.

Reżyserem animacji jest Dome Shi, twórca z Pixar Animation Studios, który zdobył Oscara za swój film krótkometrażowy Bao z 2018 roku. Premiera To nie wypanda 11 marca 2022 roku.

Zwiastun animacji To nie wypanda w dwóch wersjach językowych – z polskim dubbingiem oraz z oryginalną ścieżką.

