Reżyser serialu "WandaVision" zasiądzie za sterami Enterprise. Szykuje się nowy film w uniwersum "Star Treka"! 0

Często jest tak, że Marvel Studios daje szansę nieco mniej znanym filmowcom na wyrobienie sobie nazwiska. Tak było w przypadku Matta Shakmana, o którym mało kto słyszał zanim objął stanowisko reżysera serialu WandaVision. Dzisiaj jego kariera rusza do przodu… i to w rejony odległej galaktyki!

kadr z filmu "Star Trek"

Matt Shakman, który zgarnął dwie nominacje do nagród Emmy (reżyseria miniserialu oraz reżyseria serialu komediowego) za pracę przy świetnym serialu Marvela WandaVision, już niedługo powróci za kamerę filmu kinowego. I to nie byle jakiego. To właśnie Matt Shakman został wybrany przez wytwórnię Paramount Pictures to wyreżyserowania nowego filmu osadzonego w uniwersum "Star Treka". Premiera widowiska szykowana jest na 9 czerwca 2023 roku.

Scenariusz pochodzi od scenarzystek Lindsey Beer i Geneva Robertson-Dworet. Producentem filmu będzie nie kto inny, jak J.J. Abrams. Na tym etapie nie wiadomo, czy członkowie obsady z rebootu Abramsa z 2009 roku, którego największa gwiazdą wówczas był Chris Pine jako kapitan Kirk, powrócą przed kamerę.

Matt Shakman to bardzo ciekawy wybór. Do tej pory nakręcił tylko jeden film kinowy, którym była produkcja Miasteczko Cut Bank. Reszta jego kariery to praca przy serialach telewizyjnych. Trzeba jednak przyznać, że jego dorobek robi wrażenie. Pracował bowiem przy takich seriach, jak Gra o tron, The Boys, Sukcesja czy Żona idealna.

Źrodło: The Hollywood Reporter