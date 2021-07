Chcecie zajrzeć za kulisy największych atrakcji Disneylandu? Disney+ zaprasza na serial ''Behind the Attraction'' 0

Disney zaprasza za kulisy największych i najpopularniejszych atrakcji swojego parku rozywki. Już za tydzień na platformie Disney+ zadebiutuje serial dokumentalny, który zabierze nas w głąb Disneylandu i da poznać historię zarówno klasycznych, jak i nowatorskich atrakcji jakie oferuje ten park rozywki.

fragment plakatu ''Behind the Attraction''

Produkcja nosi tytuł Behind the Attraction i składa się z dziesięciu odcinków. Każdy z nich poświęcony będzie innej atrakcji. Narratorem został Paget Brewster, aktor znany m.in. z serialu Zabójcze umysły.

Dokument zawiera archiwalne i nigdy wcześniej nie publikowane zdjęcia i materiały wideo, które ukażą nam jak powstawały słynne atrakcje Disney’a i to jak w miarę rozwoju technologii zostały one udoskonalane, do takich jakie oglądać możemy je współcześnie.

Serial zaprowadzi nas za kulisy takich atrakcji jak: Jungle Cruise; Haunted Mansion; Star Tours; The Twilight Zone Tower of Terror; The Castles; Space Mountain; it’s a small world; Trains, Trams, and Monorails oraz Hall od Presidents.

Zerknijcie na zapowiedź.

Pierwsze pięć odcinków zadebiutuje już 21 lipca 2021 roku. Pięć kolejnych epizodów pojawi się w późniejszym czasie, ale jeszcze w tym roku.

Źrodło: Collider